Борис Гребенщиков о любви к родине: "Россия меня родила и вырастила"

Солист группы "Аквариум" Борис Гребенщиков уверил, что любит Россию, такой, какая она есть. Музыкант объяснил, что у него никогда не было соблазна видеть родину другой.

Борис Гребенщиков дал интервью журналистке Ирине Шихман. Он рассказал о совей любви к родине.

"Я живу в России 68 лет. У меня никогда не было соблазна видеть её другой. Я её вижу такой, какая она есть — хорошая она или плохая. Это та Россия, которая меня родила и вырастила. То, что я могу быть не согласным с какими-то отдельными представителями народа, говорящем на этом языке, я оставляю за собой это право быть не согласным", — выразил свою точку зрения музыкант.

Лидер "Аквариума" считает, что художник должен избегать контактов с представителями власти.

"Я много десятков лет не ем конфеты с их стола… Любой художник может существовать только, не общаясь с властью. Если художник общается с властью, он уже куплен, и он уже значит не художник, он ремесленник, который обслуживает нужды правящего класса", — заявил Гребенщиков.

Певец отметил, что согласен дать концерты в Крыму и Донбассе, если приглашение поступит с Украины.