Гребенщиков выступит в Крыму и Донбассе, если пригласит Украина

Рок-музыкант Борис Гребенщиков заявил, что согласен дать концерты в Крыму и Донбассе, если приглашение поступит с Украины.

"Запросто и в Крыму, и в Донбассе я готов играть, если я туда въезжаю через Украину, частью которой пока эти места являются. Если они перестанут быть частью Украины, окей. Я считаю, что я абсолютно прав", — сказал он.

Ранее лидеру группы "Аквариум" запретили вести передачу "Аэростат" на "Радио России". Музыканту ставят в вину то, что он отправил 12 млн евро на помощь Украине.

Напомним, Гребенщиков, который активно выступает против спецоперации на Украине, решил не посещать пока Россию, а остаться жить в Англии.