Под запрет YouTube попали каналы "Модного приговора" и "Давай поженимся"

YouTube заблокировал каналы медиакомпании "Красный Квадрат", производящие передачи для Первого канала и ВГТРК. Под удар видеохостинга попали развлекательные программы.

Причиной блокировки YouTube назвал "нарушение условий пользования".

"Красный квадрат" — один из лидеров по производству телевизионного контента в России. Блокировке подверглись каналы "Модный приговор", "Давай поженимся", "Кто хочет стать миллионером?".

Шоу "Голос" эта участь пока не коснулась, несмотря на то, что программа является продуктом медиагруппы.

Владелец "Красного квадрата" Аркадий Ротенберг в данный момент находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

В начале апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дни YouTube в России сочтены. Дипломат таким образом отреагировала на новость о том, что Google заблокировал YouTube-канал Госдумы "Дума ТВ".