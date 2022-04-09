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Автор Елена Былкина

Мария Захарова: "YouTube себе приговор подписал"

Общество

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что дни YouTube в России сочтены.

Мария Захарова отреагировала на новость о том, что Google заблокировал YouTube-канал Госдумы "Дума ТВ".

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Канал "Дума ТВ" является официальным телевидением нижней палаты российского парламента. Там транслируются думские заседания и пресс-подходы.

Блокировка данной платформы произошла на фоне ограничений, принятых руководством РФ против компании Google и её сервисов. В поисковиках площадки корпорации помечены как "нарушающие законы РФ".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
мария захарова
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