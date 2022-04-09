Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что дни YouTube в России сочтены.
Мария Захарова отреагировала на новость о том, что Google заблокировал YouTube-канал Госдумы "Дума ТВ".
"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", — написала дипломат в своём Telegram-канале.
Канал "Дума ТВ" является официальным телевидением нижней палаты российского парламента. Там транслируются думские заседания и пресс-подходы.
Блокировка данной платформы произошла на фоне ограничений, принятых руководством РФ против компании Google и её сервисов. В поисковиках площадки корпорации помечены как "нарушающие законы РФ".
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.