Мария Захарова: "YouTube себе приговор подписал"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что дни YouTube в России сочтены.

Мария Захарова отреагировала на новость о том, что Google заблокировал YouTube-канал Госдумы "Дума ТВ".

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Канал "Дума ТВ" является официальным телевидением нижней палаты российского парламента. Там транслируются думские заседания и пресс-подходы.

Блокировка данной платформы произошла на фоне ограничений, принятых руководством РФ против компании Google и её сервисов. В поисковиках площадки корпорации помечены как "нарушающие законы РФ".