Михаил Шац признал, что назад в Россию ему дороги нет: "Такая жизнь"

Телеведущий Михаил Шац, который недавно эмигрировал в Израиль, допускает, что в Россию больше не вернётся.

Шац не высказывал никакой критики по поводу проведения спецоперации на Украине. В этом преуспела его супруга Татьяна Лазарева, которая с 24 февраля вела трансляции в Сети, сидя в Киеве.

Комик взял сторону жены и отправился за рубеж вместе с дочерью. Звезда ТВ признаёт, что назад ему дороги в Россию, возможно, не будет.

Шац рассказал, что на него не оказывали в России давления, хотя в его адрес поступали угрозы. Он объяснил, что, прежде чем покинуть страну, посоветовался с дочерью.

"Мы приняли совместное решение и уехали", — сказал Михаил.

Телеведущий планирует продолжать своё творчество за рубежом и не исключает, что на родину больше не вернётся.

"Я вообще все сейчас допускаю. Реально. Тяжело, трудно это принять, но что поделать, такая жизнь. Я не могу прогнозировать что произойдёт дальше, но пока так", — сказал Шац.

Ранее Михаил Шац отреагировал на нападки патриотов. Телеведущий пообещал подумать с Максимом Галкиным о помощи тем, кто остался в России.