Шац высмеял бедствующих россиян: "С нахлебниками подумаем, как вам помочь!"

Эмигрировавший в Израиль Михаил Шац отреагировал на нападки патриотов. Телеведущий пообещал подумать с Максимом Галкиным о помощи тем, кто остался в России.

О том, что Михаил Шац уехал из России, рассказала его супруга Татьяна Лазарева. После того, как жена "сдала" мужа, телеведущего стали травить в Сети.

Звезду ТВ упрекали в том, что он заработал в России миллионы, а теперь пытается обосноваться за границей.

"Возьмите с собой всяких Галкиных и ищите другое хлебное место, "патриоты"!" — негодуют интернет-пользователи.

Шац с юмором отнёсся к попыткам его оскорбить. Он посочувствовал россиянам, которые оказались в непростом финансовом положении.

"Обязательно соберемся с нахлебниками и подумаем, как вам помочь!" — сказал Шац.

Михаил Шац, по словам Лазаревой, пытается найти способ заработать в Израиле. У Максима Галкина неплохо получилось с концертами за рубежом. Израильская публика встречала его овациями.