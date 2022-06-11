Рэпер Тимати доставил инвалидные коляски в Главный военный клинический госпиталь, где лечат раненых в ходе спецоперации на Украине солдат.
Коляски исполнитель подарил вернувшимся из Украины с ранениями российским солдатам. Рэпер приобрёл для пострадавших в боевых действиях ребят около полсотни специальных кресел на колёсах.
Артист самостоятельно разгружал и заносил в больницу инвалидные коляски. Свидетельством его доброго дела стали фотографии и видео.
Певец пока никак не прокомментировал свой поступок.
Ранее министерство культуры Украины выступило с предложением ввести санкции против 47 российских актёров, музыкантов, певцов и телеведущих за поддержку спецоперации России. В этот список попали рэпер Тимати, Полина Гагарина, Олег Газманов, Николай Басков и другие артисты.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.