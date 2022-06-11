Тимати на своих плечах перетаскал инвалидные коляски для раненых солдат

Рэпер Тимати доставил инвалидные коляски в Главный военный клинический госпиталь, где лечат раненых в ходе спецоперации на Украине солдат.

Коляски исполнитель подарил вернувшимся из Украины с ранениями российским солдатам. Рэпер приобрёл для пострадавших в боевых действиях ребят около полсотни специальных кресел на колёсах.

Артист самостоятельно разгружал и заносил в больницу инвалидные коляски. Свидетельством его доброго дела стали фотографии и видео.

Певец пока никак не прокомментировал свой поступок.

Ранее министерство культуры Украины выступило с предложением ввести санкции против 47 российских актёров, музыкантов, певцов и телеведущих за поддержку спецоперации России. В этот список попали рэпер Тимати, Полина Гагарина, Олег Газманов, Николай Басков и другие артисты.