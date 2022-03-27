На Украине хотят ввести санкции против Баскова, Газманова, Тимати и Гагариной

Министерство культуры Украины выступило с предложением ввести санкции против 47 российских актёров, музыкантов, певцов и телеведущих за поддержку спецоперации России. Информация об этом появилась на странице ведомства в Facebook*.

Уточняется, что ограничительные меры могут коснуться певцов и музыкантов: Николая Баскова, Дмитрия Билана, Полины Гагарины, Олега Газманова, Джигана, Ларисы Долины, Сергея Жукова, Григория Лепса, Николая Расторгуева и Тимати.

Кроме того, известно, что в санкционном списке могут оказаться телеведущий Роман Бабаян, телеведущий Алексей Гудошников, актёры и режиссёры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.

Ранее на Украине призвали лишить звания "Народный" и "Заслуженный артист Украины" Николая Баскова, Филиппа Киркорова и других звёзд, которые поддержали проведение спецоперации России на Украине.

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