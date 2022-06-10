Социолог Филиппов о России: "Империя сама решает, где её границы"

Доктор социологических наук, профессором Высшей школы экономики Александр Филиппов объяснил, что строит Россия — национальное государство или империю.

Филиппов высказал мнение о том, что империей сегодня является Евросоюз. Он объяснил, что признаком империя, в первую очередь, является пёстрый политический мир.

"Империя не может застыть, не может не расширяться. Её границы определяются не извне, не международным сообществом, — только она сама решает, где её границы. "У России нет никаких границ, у России есть только горизонт", — поёт Игорь Растеряев. Высказывание не только художественное, но и, поверьте мне, научное", — цитирует слова социолога argumenti.ru.

Эксперт отметил, что кого-то такое положение дел радует, а кого-то пугает.

"Именно это мы сейчас и наблюдаем", — объяснил Филиппов.

Ранее украинский политолог Татьяна Монтян заявила, что президент РФ Владимир Путин может пойти по стопам Петра Великого и присоединить к России Прибалтику.