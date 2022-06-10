Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Цены на бензин в Штатах достигли максимума
Кличко своим указом отменил основание Москвы
Советника предправления украинского "Нафтогаза" уволили после покупки Bentley
В ДНР объяснили сложности с освобождением Донбасса: здесь сплошная агломерация
Депутат Хамзаев призвал арестовать всё имущество "мерзавца" Невзорова*
В Московской консерватории прозвучат шесть сонат Баха
Галкин и Пугачёва уедут из Израиля летом
Вольф Мессинг был уверен, что в 2022 году мир лишится одной сверхдержавы
WSJ: Ушедшие из России западные компании потеряли 59 миллиардов долларов

Политолог Монтян нашла в словах Путина намёк на воссоединение РФ и Прибалтики

Политика

Украинский политолог Татьяна Монтян заявила, что президент РФ Владимир Путин может пойти по стопам Петра Великого и присоединить к России Прибалтику.

Политолог Монтян нашла в словах Путина намёк на воссоединение РФ и Прибалтики

В четверг, 9 июня Путин сравнил текущую ситуацию, в которой оказалась Россия, с эпохой российского императора Петра I. По словам российского лидера, Пётр Великий вёл Северную войну со Швецией, но ничего не отторгал, а возвращал территории и укреплял их. Ему удалось вернуть земли, на которых веками жили славяне и финно-угорские народы, в том числе Карелию и Прибалтику, отметил Путин.

"Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — сказал президент.

По мнению Татьяны Монтян, Путин мог намекнуть на планы РФ по присоединению Прибалтики.

"Самое интересное, что Украина в данном историческом экскурсе была обойдена стороной, и на главную сцену вышли прибалтийские территории, которые Петр І собирал в новосозданную Российскую Империю", — сообщила политолог.

Монтян не исключает, что Путин действительно может пойти по стопам Петра Великого в отношении Прибалтики, которая стала одним из центров русофобии в мире. Политолог добавила, что внимание российского президента могли привлечь жёсткие высказывания эстонского премьера-русофоба Каи Каллас.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Силовые структуры
Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ

Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.

Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Мир. Новости мира
Беженка с Украины пообещала разгромить берлинское кафе "Россия"
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Мyśl Polska: поляки перестали винить президента РФ Путина во всех своих бедах
Силовые структуры
ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и открыли путь на Очаков
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Мир. Новости мира
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Последние материалы
Советника предправления украинского "Нафтогаза" уволили после покупки Bentley
В ДНР объяснили сложности с освобождением Донбасса: здесь сплошная агломерация
Депутат Хамзаев призвал арестовать всё имущество "мерзавца" Невзорова*
В Московской консерватории прозвучат шесть сонат Баха
Галкин и Пугачёва уедут из Израиля летом
Вольф Мессинг был уверен, что в 2022 году мир лишится одной сверхдержавы
WSJ: Ушедшие из России западные компании потеряли 59 миллиардов долларов
Политолог Монтян нашла в словах Путина намёк на воссоединение РФ и Прибалтики
Посол Будаев: Запад давит на Уругвай, требуя ввести антироссийские санкции
Школа современной пьесы приглашает зрителей войти в "Шинель" Гоголя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников