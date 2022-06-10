Украинский политолог Татьяна Монтян заявила, что президент РФ Владимир Путин может пойти по стопам Петра Великого и присоединить к России Прибалтику.
В четверг, 9 июня Путин сравнил текущую ситуацию, в которой оказалась Россия, с эпохой российского императора Петра I. По словам российского лидера, Пётр Великий вёл Северную войну со Швецией, но ничего не отторгал, а возвращал территории и укреплял их. Ему удалось вернуть земли, на которых веками жили славяне и финно-угорские народы, в том числе Карелию и Прибалтику, отметил Путин.
"Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — сказал президент.
По мнению Татьяны Монтян, Путин мог намекнуть на планы РФ по присоединению Прибалтики.
"Самое интересное, что Украина в данном историческом экскурсе была обойдена стороной, и на главную сцену вышли прибалтийские территории, которые Петр І собирал в новосозданную Российскую Империю", — сообщила политолог.
Монтян не исключает, что Путин действительно может пойти по стопам Петра Великого в отношении Прибалтики, которая стала одним из центров русофобии в мире. Политолог добавила, что внимание российского президента могли привлечь жёсткие высказывания эстонского премьера-русофоба Каи Каллас.
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