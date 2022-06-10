BalkanInsight: Польше всё труднее справляться с украинскими беженцами

На данный момент в Польше находится около 1,5 миллиона украинских беженцев. Однако вопросы, связанные с размещением, обеспечением и медицинским обслуживанием, остаются актуальными. Более миллиона украинцев подали заявку на получение польского номера социального страхования (PESEL), чтобы получить доступ к социальным выплатам. Это говорит о том, что беженцы намерены остаться в стране ещё на несколько месяцев.

По словам главы Центра миграционных исследований Павла Качмарчика, украинцы являются довольно нестабильным народом.

"Некоторые из них двинулись дальше на запад, некоторые уже вернулись домой, а другие украинцы даже сейчас, похоже, занимаются циркулярной миграцией, перемещаясь туда и обратно между двумя странами", — сказал он в беседе с изданием BalkanInsight.

Качмарчик отметил, что в Польше не было официальной миграционной политики с 2016 года, поэтому ситуация с беженцами довольно сложная. Отсутствие системных, продуманных решений может привести к развитию кризиса в стране.

В обучении украинских детей также есть ряд проблем. Школьники будут распределены в классы, которые придерживаются польской академической программы, несмотря на то, что украинские дети не говорят на польском языке.

Аналогичные моменты наблюдаются и в сфере здравоохранения. Беженцы могут получить экстренную помощь в польских государственных клиниках. Но большинство медицинских работников не знают украинского языка.

Но самая большая проблема — это жилье. Польские семьи принимали украинцев на непродолжительное время, а финансовая помощь, которая выделалась правительством, была рассчитана только на три месяца.

"Для меня загадка, где живут эти люди", — говорит Качмарчик.