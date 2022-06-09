Украинскую беженку в Берлине возмутило название местного кафе — "Россия". Женщина пообещала владелице, что её заведение вскоре будет разгромлено.
Приехавшая в Германию с Украины беженка опубликовала в интернете ролик, в котором показала берлинское кафе под названием "Россия". Дополнительно её возмутил тот факт, что хозяйка ресторанчика также родилась в Незалежной.
Владелица заведения пояснила, что бренду уже более десяти лет, а потому никто не собирается менять вывеску из-за украинского кризиса. После этого скандалистка пригрозила нападением на кафе со стороны мужчин-беженцев с Украины.
"Ждите, пока к вам не пришли дебоширы", — заявила беженка.
Хозяйка кафе удачно подметила факт, что диалог между женщинами ведётся на русском языке "оккупантов". Она также напомнила, что Германия свободная страна, и бизнесмены не обязаны подстраиваться под чьё-то мнение.
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