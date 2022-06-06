Эксперт Сутормина: европейцы устали от русофобии и украинских беженцев

Последнее время на Западе бушует настоящая антироссийская истерия. Но европейцы и американцы уже устали от украинских беженцев, а значит проблема пойдёт на спад.

Для исправления ситуации к процессу должен подключиться российский МИД, уверена первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

"МИД подготовило доклад о нарушении прав российских граждан в зарубежных странах. ЕСПЧ не возьмёт рассматривать этот документ. Но наши дипломаты будут поднимать эту тему на заседании Совета по правам человека, в структурах ООН", — приводит слова специалиста издание Радио 1.

Чтобы снизить градус русофобии украинских беженцев, проблему надо широко освещать за рубежом, считает Сутормина. Сейчас Россия отрезана от многих международных проектов, но можно доносить правду до граждан ЕС и США с помощью общественных организаций. Тогда ситуацию удастся переломить в кратчайшие сроки, уверена эксперт.

"К осени ситуация смягчится. Даже сейчас становится чуть поспокойнее", — резюмировала Сутормина.