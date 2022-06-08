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Галкин ответил на нападки: "Ни за подачки с государственного стола, а за народ"

Общество

Максим Галкин жёстко ответил тем, кто его критикует. Шоумен заверил, что "ни одним словом ни облил грязью свою родную любимую Россию".

Галкин ответил на нападки: "Ни за подачки с государственного стола, а за народ"

Супруг Аллы Пугачёвой отреагировал на публикации некоторых СМИ, в которых фрагменты его выступлений в Израиле пытаkbcm преподнести как нападки на Россию.

Юморист объяснил, что за 28 лет своих выступлений ни разу не оскорбил свою родину.

"Все 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых жалких пропагандистов, коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. Я как сатирик имею на это право и буду это делать, как делал раньше", — сказал пародист.

Максим призвал публику посмотреть фрагменты его старых концертов в Сети, чтобы убедиться, что он всегда выступает со сходной программой, независимо от того, находится ли в России или за её пределами.

"Я всегда был за народ, не за звания, ни за подачки с государственного стола, а за народ. Хочу, чтобы мой российский народ жил в мире богатстве, а не в нищете и не в изоляции", — сказал муж Примадонны.

Галкин заверил, что будет продолжать своим юмористическим словом высмеивать тех, кто стоит на пути развития его любимой России.

Ранее в Сеть попал кусочек видео с израильского концерта юмориста. Галкин высмеял в своём выступлении Владимира Соловьёва и Ольгу Скабееву.

Друг Галкина певец Николай Басков ранее призвал власти решать вопрос со сбежавшими из РФ артистами.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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