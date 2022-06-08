Максим Галкин жёстко ответил тем, кто его критикует. Шоумен заверил, что "ни одним словом ни облил грязью свою родную любимую Россию".
Супруг Аллы Пугачёвой отреагировал на публикации некоторых СМИ, в которых фрагменты его выступлений в Израиле пытаkbcm преподнести как нападки на Россию.
Юморист объяснил, что за 28 лет своих выступлений ни разу не оскорбил свою родину.
"Все 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых жалких пропагандистов, коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. Я как сатирик имею на это право и буду это делать, как делал раньше", — сказал пародист.
Максим призвал публику посмотреть фрагменты его старых концертов в Сети, чтобы убедиться, что он всегда выступает со сходной программой, независимо от того, находится ли в России или за её пределами.
"Я всегда был за народ, не за звания, ни за подачки с государственного стола, а за народ. Хочу, чтобы мой российский народ жил в мире богатстве, а не в нищете и не в изоляции", — сказал муж Примадонны.
Галкин заверил, что будет продолжать своим юмористическим словом высмеивать тех, кто стоит на пути развития его любимой России.
Ранее в Сеть попал кусочек видео с израильского концерта юмориста. Галкин высмеял в своём выступлении Владимира Соловьёва и Ольгу Скабееву.
Друг Галкина певец Николай Басков ранее призвал власти решать вопрос со сбежавшими из РФ артистами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.