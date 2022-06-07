Николай Басков считает, что власти РФ должные наказать эмигрировавших из страны артистов. Ему понравилось, что певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет.
Исполнитель хита "Шарманка" убеждён, что его уехавшие за рубеж коллеги поступают подло, критикуя спецоперацию.
"Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам", — цитирует слова Баскова NEWS. ru.
Народный артист России уверен, что вопрос о возвращении уехавших и критикующих действия правительства звёзд "должны решать органы власти РФ".
В качестве примера "золотой голос России" привёл историю певице Наргиз, которую после критики спецоперации на Украине депортировали из России и запретили ей появляться в РФ ближайшие полвека.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.