Басков призвал власти решать вопрос со сбежавшими из РФ артистами

Николай Басков считает, что власти РФ должные наказать эмигрировавших из страны артистов. Ему понравилось, что певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет.

Исполнитель хита "Шарманка" убеждён, что его уехавшие за рубеж коллеги поступают подло, критикуя спецоперацию.

"Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам", — цитирует слова Баскова NEWS. ru.

Народный артист России уверен, что вопрос о возвращении уехавших и критикующих действия правительства звёзд "должны решать органы власти РФ".

В качестве примера "золотой голос России" привёл историю певице Наргиз, которую после критики спецоперации на Украине депортировали из России и запретили ей появляться в РФ ближайшие полвека.