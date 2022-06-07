Филипп Киркоров впал в немилость публики. Его концерты бойкотируют в регионах России.
Сорвались выступления короля российской эстрады в Ставрополе и в Пятигорске. Есть версия, что Филиппу Бедросовичу не простили его провокационного номера с христианским крестом.
В Ставропольском дворце культуры и спорта объяснили, что концерты отменяются по объективным причинам.
"Концерт отменён по независящим от дворца причинам. Люди приходят в кассу, возвращают билетики, им выдают денежки", — цитирует слова представителей концертной площадки издание "Подъём".
В Пятигорске концерт Киркорова был запланирован на 19 июня. В местной епархии РПЦ убеждали горожан проигнорировать шоу певца из-за номера, в котором увидели попытки оскорбить чувства верующих. Артист исключил номер из своей шоу-программы, однако лояльности зрителей это не прибавило.
Киркоров ранее вступился за Максима Галкина и вступил в полемику с Маргаритой Симоньян. Он заявил, что "местечковые постовые" выдавливают людей из страны.
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