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Автор Елена Былкина

Киркоров снова осадил Симоньян: "В страхе за кресло под своей пятой точкой"

Общество

Филипп Кирокоров объяснил, почему считает поведение Маргариты Симоньян недопустимым. Певцу не нравится, что "местечковые постовые" выдавливают людей из страны.

Киркоров снова осадил Симоньян: "В страхе за кресло под своей пятой точкой"

Король российской эстрады рассказал в интервью Ксении Собчак, почему встал на защиту Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.

Киркоров уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было.

Народный артист России отметил, что больше всего переживает за детей Примадонны — за Лизу и Гарри, до которых могут донести информацию о том, как в России отзываются об их родителях.

"Я удивлён, что мать троих детей (Маргарита, которую я всегда ценил, как журналиста и просто порядочного человека) об этом не подумала", — сказал артист.

Киркоров назвал себя человеком чести и патриотом.

"Но местечковые "постовые" настолько извращают, "эксбиционируют" в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны", — негодует певец.

Ранее артист обратился с гневной речью в адрес Маргариты Симоньян. Киркоров уверен, что кто-нибудь доберётся и до "грязного белья" главы RT.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алла пугачёва ксения собчак максим галкин филипп киркоров маргарита симоньян
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