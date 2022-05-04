Филипп Кирокоров объяснил, почему считает поведение Маргариты Симоньян недопустимым. Певцу не нравится, что "местечковые постовые" выдавливают людей из страны.
Король российской эстрады рассказал в интервью Ксении Собчак, почему встал на защиту Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.
Киркоров уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было.
Народный артист России отметил, что больше всего переживает за детей Примадонны — за Лизу и Гарри, до которых могут донести информацию о том, как в России отзываются об их родителях.
"Я удивлён, что мать троих детей (Маргарита, которую я всегда ценил, как журналиста и просто порядочного человека) об этом не подумала", — сказал артист.
Киркоров назвал себя человеком чести и патриотом.
"Но местечковые "постовые" настолько извращают, "эксбиционируют" в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны", — негодует певец.
Ранее артист обратился с гневной речью в адрес Маргариты Симоньян. Киркоров уверен, что кто-нибудь доберётся и до "грязного белья" главы RT.
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