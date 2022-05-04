Киркоров снова осадил Симоньян: "В страхе за кресло под своей пятой точкой"

Филипп Кирокоров объяснил, почему считает поведение Маргариты Симоньян недопустимым. Певцу не нравится, что "местечковые постовые" выдавливают людей из страны.

Король российской эстрады рассказал в интервью Ксении Собчак, почему встал на защиту Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.

Киркоров уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было.

Народный артист России отметил, что больше всего переживает за детей Примадонны — за Лизу и Гарри, до которых могут донести информацию о том, как в России отзываются об их родителях.

"Я удивлён, что мать троих детей (Маргарита, которую я всегда ценил, как журналиста и просто порядочного человека) об этом не подумала", — сказал артист.

Киркоров назвал себя человеком чести и патриотом.

"Но местечковые "постовые" настолько извращают, "эксбиционируют" в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны", — негодует певец.

Ранее артист обратился с гневной речью в адрес Маргариты Симоньян. Киркоров уверен, что кто-нибудь доберётся и до "грязного белья" главы RT.