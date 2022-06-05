Телеведущий Михаил Шац улетел в Израиль: "Нужно дальше что-то делать"

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что её муж, телеведущий Михаил Шац, пытается найти работу в Израиле.

Татьяна Лазарева, которая на момент начала спецоперации на Украине находилась в Киеве, в интервью Ирине Шихман рассказала, что её супруг принял решение уехать за границу. Как и многие российские знаменитости, Шац выбрал местом своего проживания Израиль.

"Миша уехал тоже из Москвы, и полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать", — объяснила Лазарева.

Телеведущая уверила, что, вопреки расхожему мнению, не разводилась с Шацом, однако, при этом, супруги давно живут порознь. Лазарева вместе с детьми (23-летней Софьей и 15-летней Антониной) поселилась в Испании, а Шац до недавнего времени находился в Москве.

"Статус у нас прежний — мы женаты, мы не развелись. Я не знаю, все так этого ждут. Наверное, когда-нибудь мы разведемся", — сказала звезда ТВ.

Ранее Лазарева объяснила, что не считает себя предателем родины. Наоборот, телеведущая заверила, что любит свою страну, но считает возможным критиковать действия российской власти.