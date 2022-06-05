Телеведущая Татьяна Лазарева, которая не перестаёт критиковать спецоперацию на Украине, ответила на попытки записать её во "враги народа".
Звезда ТВ дала интервью журналистке Ирине Шихман. Она надеется на то, что в России рано или поздно закончится непростой период, и люди перестанут обвинять друг друга в предательстве и писать доносы. Пока же Лазарева опасается приезжать в РФ.
"Я понимаю, что люди так считают, поэтому не собираюсь возвращаться в Россию в ближайшее время. Это ненормально, и так быть не должно. Я не враг народа. Все это я уже проходила. Когда-то все пройдет", — выразила своё мнение телеведущая.
Лазарева объяснила, что гордится Россией, считает себя патриотом. При этом она не видит ничего плохого в том, чтобы критиковать действия властей своей страны.
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