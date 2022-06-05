Лазарева высказалась об "измене родине": Понимаю, что люди так считают

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая не перестаёт критиковать спецоперацию на Украине, ответила на попытки записать её во "враги народа".

Звезда ТВ дала интервью журналистке Ирине Шихман. Она надеется на то, что в России рано или поздно закончится непростой период, и люди перестанут обвинять друг друга в предательстве и писать доносы. Пока же Лазарева опасается приезжать в РФ.

"Я понимаю, что люди так считают, поэтому не собираюсь возвращаться в Россию в ближайшее время. Это ненормально, и так быть не должно. Я не враг народа. Все это я уже проходила. Когда-то все пройдет", — выразила своё мнение телеведущая.

Лазарева объяснила, что гордится Россией, считает себя патриотом. При этом она не видит ничего плохого в том, чтобы критиковать действия властей своей страны.

Ранее Анна Нетребко расстроилась из-за отношения россиян. Оперную диву огорчило то, что люди думают, что она предала родину.