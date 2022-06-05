Телеведущая Татьяна Лазарева, которая предпочла России Испанию к качестве места для ПМЖ, снова оскорбила россиян.
По словам артистки, она наконец поняла, в чём заключается "национальная идея" граждан РФ. Осознание этого пришло к Лазаревой, когда соотечественники присылали ей письма, в которых просили помочь им материально с покупкой еды и детских вещей.
Ведущая подчеркнула, что в письменных просьбах о помощи было много грязи и грамматических ошибок, поэтому ей показалось, что именно в этом и заключается "национальная идея" России.
"Это нищета. Эта нищета, она, к сожалению, не только в тряпках. Она здесь тоже", — отметила Лазарева в эфире YouTube-канала "А поговорить?".
По мнению Лазаревой, главный талант россиян заключается в умении выживать. И они очень не любят тех, кто научился не выживать, а достойно жить, уверена артистка.
"А когда ты начинаешь жить нормально в России, тебе говорят: "Уезжай. Не мешай нам выживать", — заключила Лазарева.
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