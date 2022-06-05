Лазарева поняла "национальную идею" россиян: "Это нищета"

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая предпочла России Испанию к качестве места для ПМЖ, снова оскорбила россиян.

По словам артистки, она наконец поняла, в чём заключается "национальная идея" граждан РФ. Осознание этого пришло к Лазаревой, когда соотечественники присылали ей письма, в которых просили помочь им материально с покупкой еды и детских вещей.

Ведущая подчеркнула, что в письменных просьбах о помощи было много грязи и грамматических ошибок, поэтому ей показалось, что именно в этом и заключается "национальная идея" России.

"Это нищета. Эта нищета, она, к сожалению, не только в тряпках. Она здесь тоже", — отметила Лазарева в эфире YouTube-канала "А поговорить?".

По мнению Лазаревой, главный талант россиян заключается в умении выживать. И они очень не любят тех, кто научился не выживать, а достойно жить, уверена артистка.

"А когда ты начинаешь жить нормально в России, тебе говорят: "Уезжай. Не мешай нам выживать", — заключила Лазарева.