Лазарева о жизни в Испании: "Мыть туалеты для меня не зазорно"

Артистка Татьяна Лазарева после начала спецоперации улетела и Испанию, где обосновалась на ПМЖ. В отличие от других российских звёзд, она никого не обманывает и прямо говорит, что возвращаться в Россию не собирается.

Лазарева охотно даёт интервью и часто высказывается о своих уже бывших соотечественниках не самым лучшим образом.

При этом актриса уверяет, что денег на жизнь в Испании у неё пока достаточно и необходимости в работе за границей у неё пока нет.

"Мыть туалеты для меня не зазорно, но я пока могу себе позволить нормальную жизнь. Жива, здорова. Еще очень многие пишут, что я спилась. Но я не пью и не выгляжу как пьющая женщина. Я стараюсь делать все, что я считаю нужным находясь в Испании. И не собираюсь возвращаться в Россию", — сказала 55-летняя юмористка израильскому изданию "9 канал".

При этом Лазарева не отказывается от работы по специальности, если ей поступают соответствующие предложения. Так, она участвует в шоу "Байрактар News", в котором довольно резко высказывается на актуальные темы. Артистка признаёт, что тексты там достаточно острые, но они кажутся ей смешными.