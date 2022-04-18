Скабеева дала совет спецкору ТВ Украины Лазаревой "идти мыть испанские туалеты"

Российская телеведущая Татьяна Лазарева, уехавшая после начала спецоперации на Украине в Испанию, пожаловалась на отсутствие работы на новом месте жительства. Но актриса нашла способ заработка — она теперь работает "специальным корреспондентом" на украинском телевидении "Студия Квартал-95", с присущей ей иронией рассказывая там о России.

По мнению телеведущей канала "Россия" Ольги Скабеевой, такое поведение Лазаревой просто возмутительно, и выбранный ею способ заработка просто унизителен.

"С виллы в Марбелье Лазарева ведет русофобскую рубрику для "Квартала-95". Хотя "русофобская" — это уже даже неважно в ее положении. Слишком это все унизительно. Возможно, Татьяне совсем нечего есть. Но по ощущениям — лучше помереть с голоду, чем такое. Татьяна, идите лучше мыть испанские туалеты, чем этот испанский стыд", — заявила 37-летняя журналистка, слова которой приводит Starhit.

Ранее Лазарева, уже находясь в Испании, куда она приехала после начала российской спецоперации на Украине, уже нелестно отзывалась о россиянах, называя их "тупыми, пьяницами и наркоманами", которым больше ничего в жизни не надо, кроме "развлекухи по телеку и жрачки".