В Крыму создали словарь русских синонимов к "опасным" англицизмам

В Крыму подготовили специальный словарь русского языка, который призван заменить англицизмы, укоренившиеся в разговорной речи, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, сборник включает в себя многие русские синонимы заимствованных слов из английской речи.

"Мы подготовили очень симпатичные, с определённым чувством юмора словари. В нём указаны русские варианты заимствованных слов", — сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". — Засилье иностранных слов опасно для нашей культуры и языка. Настало время с этим покончить".

Как подчеркнул глава крымского парламента, англицизмы плотно укрепились в русской разговорной речи. Книгу представят в рамках предстоящего международного фестиваля "Великое русское слово". Когда выпустят словарь синонимов в массы, Константинов не уточнил.