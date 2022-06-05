В Крыму подготовили специальный словарь русского языка, который призван заменить англицизмы, укоренившиеся в разговорной речи, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, сборник включает в себя многие русские синонимы заимствованных слов из английской речи.
"Мы подготовили очень симпатичные, с определённым чувством юмора словари. В нём указаны русские варианты заимствованных слов", — сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". — Засилье иностранных слов опасно для нашей культуры и языка. Настало время с этим покончить".
Как подчеркнул глава крымского парламента, англицизмы плотно укрепились в русской разговорной речи. Книгу представят в рамках предстоящего международного фестиваля "Великое русское слово". Когда выпустят словарь синонимов в массы, Константинов не уточнил.
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