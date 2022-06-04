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Автор Елена Федорова

Запасы ботокса в клиниках красоты находятся на исходе

Общество

В российских клиниках красоты нарастает тревога из-за иссякающих запасов ботокса, поставки которого заметно упали в последнее время.

Запасы ботокса в клиниках красоты находятся на исходе

Об этом пишет argumenti.ru, приводя данные RNC Pharma, которые свидетельствуют о сокращении поставок ботулотоксинов в Россию.

"Ввозилось всего два препарата — диспорт от компании Ipsen, на который пришлось 73.8% всего импорта и ксеомин от фирмы Merz. Их поставки сократились на 31% и 3% год к году соответственно", — рассказал руководитель компании.

Он также объяснил, что после начала спецоперации России на Украине многие фирмы прекратили поставки на территорию РФ, но чуть позже несколько компаний вновь их возобновили.

В клиниках красоты понимают, что через несколько месяцев запасы ботокса могут иссякнуть. Поэтому они стали задумываться о переходе на российскую продукцию, но только в случае серьёзного сбоя поставок из-за границы и заметного роста цен на импортную продукцию.

Ранее Светлана Бондарчук решила честно признаться, что делала уколы ботокса, но не злоупотребляла им. Она заметила, что к инъекциям относится положительно. В принципе, если это аккуратно, то надо, сказала она.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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