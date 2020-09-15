Светлана Бондарчук рассказала об инъекциях ботокса

Светлана Бондарчук выглядит намного моложе своих лет, о чём ей всегда говорят подписчики.

Недавно она решила честно признаться, что делала уколы ботокса, но не злоупотребляла им.