Светлана Бондарчук выглядит намного моложе своих лет, о чём ей всегда говорят подписчики.
Недавно она решила честно признаться, что делала уколы ботокса, но не злоупотребляла им.
"К инъекциям я отношусь положительно, если это подходит человеку. Я сделала на той неделе ботокс. Даже синяк остался. Губы не увеличивала. В принципе, если это аккуратно, то надо. Я не ставила нити для овала и не делала специальных процедур. Пока, к счастью, это всё - генетика", — написала Бондарчук.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.