Признание Дани Милохина: правда об отношениях с Евгенией Медведевой

Даня Милохин развеял слухи об интимных отношениях с Евгенией Медведевой

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский блогер Даня Милохин ответил в соцсетях на вопрос о возможных интимных отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой, заявив, что у них не было близких отношений.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Они выступали вместе в шоу "Ледниковый период" в 2021 году, завоевав приз зрительских симпатий. В 2022 году Милохин покинул шоу и уехал из России, но вернулся в сентябре 2023 года.

Это вызвало реакцию главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, призывающей призвать его в армию. В итоге Милохин снова покинул страну, отправившись в ОАЭ.