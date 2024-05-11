Признание Дани Милохина: правда об отношениях с Евгенией Медведевой

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Даня Милохин развеял слухи об интимных отношениях с Евгенией Медведевой

0:42
Шоу-бизнес

Российский блогер Даня Милохин ответил в соцсетях на вопрос о возможных интимных отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой, заявив, что у них не было близких отношений.

Даня Милохин развеял слухи об интимных отношениях с Евгенией Медведевой
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Они выступали вместе в шоу "Ледниковый период" в 2021 году, завоевав приз зрительских симпатий. В 2022 году Милохин покинул шоу и уехал из России, но вернулся в сентябре 2023 года.

Это вызвало реакцию главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, призывающей призвать его в армию. В итоге Милохин снова покинул страну, отправившись в ОАЭ.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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