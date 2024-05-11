Российский блогер Даня Милохин ответил в соцсетях на вопрос о возможных интимных отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой, заявив, что у них не было близких отношений.
Они выступали вместе в шоу "Ледниковый период" в 2021 году, завоевав приз зрительских симпатий. В 2022 году Милохин покинул шоу и уехал из России, но вернулся в сентябре 2023 года.
Это вызвало реакцию главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, призывающей призвать его в армию. В итоге Милохин снова покинул страну, отправившись в ОАЭ.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.