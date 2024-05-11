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Лучшие упражнения для настенного пилатеса с использованием блока для йоги и маленького мяча

Настенный пилатес с блоком для йоги и маленьким мячом

2:27
Спорт

Пилатес превратился из практически неизвестного вида в один из самых популярных видов упражнений. Созданный Джозефом Пилатесом почти столетие назад, он известен своей способностью мягко и безопасно развивать силу, гибкость и подвижность.

Настенный пилатес с блоком для йоги и маленьким мячом
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Появился новый вид пилатеса, который идеально подходит для начинающих и людей с ограниченной подвижностью и нарушением равновесия. Вы можете заниматься дома без какого-либо оборудования. Он называется "Настенный пилатес'. Давайте рассмотрим пару упражнений с использованием блока для йоги и маленького мяча:

Приседание на стене с выжиманием блока для йоги.

  • Зажмите блок для йоги между коленями и обопритесь спиной о стену.
  • скользните по стене вниз так, чтобы оказаться в положении полуприседа. Колени образуют прямой угол.
  • Задействуйте мышцы пресса и сожмите блок коленями, удерживая его в течение 3 — 5 секунд.
  • Ослабьте сжатие и повторите 8 — 10 раз.

Настенная доска с блоком для йоги.

  • Поместите блок для йоги между бедрами и прислоните предплечья к стене на ширине плеч, локти под углом 90 градусов.
  • Отводите ноги назад, пока ваше тело не образует прямую линию от головы до пяток, сжимая блок для йоги.
  • Задержитесь в таком положении на 30 — 60 секунд, сохраняя вовлеченность в работу мышц кора.

Приседания на одной ноге со стенкой с маленьким мячом.

  • Встаньте спиной к стене и поместите небольшой мяч между поясницей и стеной.
  • Оторвите одну ногу от земли и вытяните ее перед собой.
  • Задействуйте мышцы пресса и соскользните со стены в приседание на одной ноге, прижимая мяч к стене.
  • Задержитесь на 2 — 3 секунды, затем вернитесь в исходное положение.
  • Повторите 5 — 8 раз в каждую сторону.

Подтягивания колен на настенной доске с небольшим мячом.

  • Начните с положения планки, руки на полу, ступни упираются в стену, а небольшой мяч находится между коленями.
  • Напрягите мышцы пресса и подтяните колени к груди, сжимая мяч во время движения.
  • Верните ноги в исходное положение, сохраняя контакт со стеной.
  • Повторите 8 — 10 раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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