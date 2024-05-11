Лучшие упражнения для настенного пилатеса с использованием блока для йоги и маленького мяча

Настенный пилатес с блоком для йоги и маленьким мячом

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Пилатес превратился из практически неизвестного вида в один из самых популярных видов упражнений. Созданный Джозефом Пилатесом почти столетие назад, он известен своей способностью мягко и безопасно развивать силу, гибкость и подвижность.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Появился новый вид пилатеса, который идеально подходит для начинающих и людей с ограниченной подвижностью и нарушением равновесия. Вы можете заниматься дома без какого-либо оборудования. Он называется "Настенный пилатес'. Давайте рассмотрим пару упражнений с использованием блока для йоги и маленького мяча:

Приседание на стене с выжиманием блока для йоги.

Зажмите блок для йоги между коленями и обопритесь спиной о стену.

скользните по стене вниз так, чтобы оказаться в положении полуприседа. Колени образуют прямой угол.

Задействуйте мышцы пресса и сожмите блок коленями, удерживая его в течение 3 — 5 секунд.

Ослабьте сжатие и повторите 8 — 10 раз.

Настенная доска с блоком для йоги.

Поместите блок для йоги между бедрами и прислоните предплечья к стене на ширине плеч, локти под углом 90 градусов.

Отводите ноги назад, пока ваше тело не образует прямую линию от головы до пяток, сжимая блок для йоги.

Задержитесь в таком положении на 30 — 60 секунд, сохраняя вовлеченность в работу мышц кора.

Приседания на одной ноге со стенкой с маленьким мячом.

Встаньте спиной к стене и поместите небольшой мяч между поясницей и стеной.

Оторвите одну ногу от земли и вытяните ее перед собой.

Задействуйте мышцы пресса и соскользните со стены в приседание на одной ноге, прижимая мяч к стене.

Задержитесь на 2 — 3 секунды, затем вернитесь в исходное положение.

Повторите 5 — 8 раз в каждую сторону.

Подтягивания колен на настенной доске с небольшим мячом.

Начните с положения планки, руки на полу, ступни упираются в стену, а небольшой мяч находится между коленями.

Напрягите мышцы пресса и подтяните колени к груди, сжимая мяч во время движения.

Верните ноги в исходное положение, сохраняя контакт со стеной.

Повторите 8 — 10 раз.