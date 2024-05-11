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Насыпной пирог с яблоками и творогом: готовится так просто, что вы захотите печь его ежедневно

Насыпной пирог с яблоками и творогом: для него даже не нужно месить тесто

1:40
Еда

Этот аппетитный насыпной пирог с творогом и яблоками станет прекрасным десертом для вашей семьи и стола во время встречи с гостями.

Насыпной пирог с яблоками и творогом: для него даже не нужно месить тесто
Фото: commons.wikimedia.org by megan.chromik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления насыпного пирога с яблоками и творогом вам потребуются следующие ингредиенты:

— 300 г муки,

— 2 чайные ложки разрыхлителя,

— 170 г сахара,

— 185 г холодного сливочного масла,

— 400 г творога (любая жирность),

— 1 яйцо,

— 1 крупное яблоко.

Приготовление:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте форму для выпечки, покрыв ее пергаментной бумагой.
  2. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и 50 г сахара. Добавьте холодное сливочное масло и разотрите его с мукой до получения крошки.
  3. В отдельной миске смешайте творог, 120 г сахара и яйцо, аккуратно перемешайте до однородности. Натрите крупное яблоко на тёрке.
  4. В подготовленную форму выложите тесто слоями: начните с 1/3 части теста, затем положите половину творожной начинки, затем равномерно распределите натертое яблоко. Повторите слои еще раз, закончив оставшейся порцией теста.
  5. Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке около 45 минут, пока он не приобретет золотистый цвет.

После выпекания насыпного пирога с яблоками и творогом, дайте ему немного остыть перед подачей. Можно нарезать его на порционные кусочки и подавать вместе с чашкой чая или кофе.

Насыпной Пирог с ТВОРОГОМ и ЯБЛОКАМИ | Tanya Shpilko
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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