Насыпной пирог с яблоками и творогом: готовится так просто, что вы захотите печь его ежедневно

Этот аппетитный насыпной пирог с творогом и яблоками станет прекрасным десертом для вашей семьи и стола во время встречи с гостями.
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Для приготовления насыпного пирога с яблоками и творогом вам потребуются следующие ингредиенты:
— 300 г муки,
— 2 чайные ложки разрыхлителя,
— 170 г сахара,
— 185 г холодного сливочного масла,
— 400 г творога (любая жирность),
— 1 яйцо,
— 1 крупное яблоко.
Приготовление:
Предварительно разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте форму для выпечки, покрыв ее пергаментной бумагой.
В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и 50 г сахара. Добавьте холодное сливочное масло и разотрите его с мукой до получения крошки.
В отдельной миске смешайте творог, 120 г сахара и яйцо, аккуратно перемешайте до однородности. Натрите крупное яблоко на тёрке.
В подготовленную форму выложите тесто слоями: начните с 1/3 части теста, затем положите половину творожной начинки, затем равномерно распределите натертое яблоко. Повторите слои еще раз, закончив оставшейся порцией теста.
Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке около 45 минут, пока он не приобретет золотистый цвет.
После выпекания насыпного пирога с яблоками и творогом, дайте ему немного остыть перед подачей. Можно нарезать его на порционные кусочки и подавать вместе с чашкой чая или кофе.
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Насыпной Пирог с ТВОРОГОМ и ЯБЛОКАМИ | Tanya Shpilko