Как узбеки плов: почему кошка берет и ест пищу лапой из своей миски

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Стало известно, почему некоторые кошки кушают лапой

1:07
Зоосфера » Кошки

Такие действия вашего кота могут вызывать удивление и смех, однако не все хозяева осведомлены о причинах такого поведения.

Стало известно, почему некоторые кошки кушают лапой
Фото: Wikipedia by myllissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одной из основных причин являются инстинкты: кот может предварительно поиграть со своей "добычей" перед тем, как ее съесть, что свидетельствует о том, что он не испытывает сильного голода и хочет удовлетворить свое любопытство.

Также, если кот осматривается по сторонам и быстро убегает, спрятавшись после того как достанет еду из миски, это может означать, что он чувствует себя не в полной безопасности.

Проблемы могут возникать и из-за неудобной или грязной миски. Эксперты отмечают, что комфорт потребления пищи сильно зависит от ее типа и формы миски.

Не следует игнорировать и осторожность кошки, которая вначале тщательно осмотрит пищу, прежде чем приступить к еде. Пятая причина кроется в индивидуальных особенностях характера кошки. Важно помнить, что каждое животное обладает своими уникальными чертами и поведенческими особенностями.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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