Польза имбиря для здоровья: результат вас сильно удивит

Чем полезен имбирь для здоровья и почему его стоит добавлять в чай

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имбирь с его ароматным и пряным вкусом улучшает как сладкие, так и соленые блюда. Помимо вкуса, имбирь обладает множеством преимуществ для здоровья. Давайте рассмотрим, как имбирь может поддержать ваше самочувствие.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Гингерол, натуральное соединение, содержащееся в корне имбиря, способствует перистальтике желудочно-кишечного тракта. Это означает, что он помогает пище эффективно перемещаться по пищеварительной системе, предотвращая ее застревание в кишечнике. Эффективное пищеварение может облегчить дискомфорт и вздутие живота.

Имбирь хвалят за его способность облегчать тошноту. Это может быть полезно при химиотерапии. Пациенты, проходящие химиотерапию, могут обнаружить, что имбирь полезен для уменьшения тошноты после лечения. На протяжении многих поколений беременные женщины обращались к имбирю, чтобы облегчить "утреннюю тошноту" и другую тошноту, связанную с беременностью.

Уменьшение вздутия живота и газообразования: потребление имбиря может помочь уменьшить брожение, запоры и другие причины вздутия живота и кишечных газов. Имбирь содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами. Эти соединения защищают клетки от повреждений, когда их уровень становится слишком высоким.