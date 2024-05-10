Каждый владелец обязан купить ошейник своему коту: о приобретении не пожалеете никогда

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Стало известно, зачем котам ошейник

1:06
Зоосфера » Кошки

Многие новоиспеченные владельцы котят не осведомлены о том, что помимо кормушек, туалетов, мест для сна и других аксессуаров, важно также приобрести ошейник для своего малыша.

Стало известно, зачем котам ошейник
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сегодня мы расскажем вам о нескольких причинах, по которым покупка ошейника окажется разумным решением.

Даже если вы проживаете на верхнем этаже высотного дома, ваш котенок в любом случае столкнется с внешним миром.

Рано или поздно придется вынести котенка из дома, будь то посещение ветеринара, поездка на дачу, прогулка или переезд.

Возможна ситуация, когда все пойдет не по плану, и котенок сможет выскользнуть из рук, убежать и затеряться. Ошейник с адресником значительно увеличивает шансы на его возвращение.

Яркий и заметный ошейник также подчеркнет, что животное не бездомное и имеет хозяина.

Кроме того, такой аксессуар сделает котенка более заметным на улице, что важно, например, для велосипедистов, которые смогут вовремя остановиться и избежать столкновения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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