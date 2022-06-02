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Автор Елена Былкина

Шукшина о внешности победительницы конкурса красоты в Крыму: Силикон и ботокс

Общество

Мария Шукшина не одобрила выбор жюри конкурса красоты "Крым.Весна-2022". Актриса считает, что те, кто отдал победу Ольге Валеевой, не понимают понятия "русское".

Шукшина о внешности победительницы конкурса красоты в Крыму: Силикон и ботокс

Мария Шукшина призналась, что новость о победе рыжеволосой девушки с пухлыми губами с яркими татуировками на теле заставила её окунуться в прошлую жизнь.

"Жюри конкурса явно пребывает в замороженном состоянии в плане представления о понятии "русская, русский, русское". Фанаты Лободы, видимо, поклонники искусственного и безобразного, силикона и ботокса. Думаю, среди мужчин и женщин вряд ли наберётся 1% тех, кому такая "королева красоты" придётся по душе. А вот жюри выбрало эту девушку, — поделилась своим мнением артистка.

Ранее Станислав Садальский оценил обладательницу титула "Крым.Весна-2022". 70-летний артист поиронизировал над выбором жюри и вспомнил слова о том, что красота — это страшная сила. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что красивая женщина не может иметь недостатков.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы мария шукшина светлана лобода станислав садальский
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