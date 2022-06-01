Садальский о победительнице конкурса "Крым. Весна-2022": Полюбуйтесь

Станислава Садальского впечатлила внешность победительницы конкурса "Крым. Весна-2022". Актёр понял значение слов "красота — страшная сила".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не прошёл мимо новости о конкурсе красоты, состоявшемся на полуострове Крым.

"Красота — это страшная сила. Завершившийся в конце мая в Севастополе конкурс "Миссис королева красоты — Крым. Весна-2022" Победительницей состязания стала 34-летняя Ольга Валеева. Ольга Валеева заявила, что прожила маленькую жизнь, а пока участвовала в конкурсе — она стала принцессой, на которую любуются", — написал 70-летний артист в своём мкироблоге.

Садальский прилагает снимок рыжеволосой девушки с яркими татуировками и объёмными губами.

"Полюбуйтесь. Красота — тоже добродетель, красивая женщина не может иметь недостатков", — поделился своим мнением актёр.

Ранее Садальский высказался о переносе конкурса "Новая волна". Он отметил, что вся российская эстрадная тусовка расстроена из-за переноса конкурса "Новая волна", в котором принимали участие одни и те же поп-звёзды, на 2023 год.