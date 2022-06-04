Подозреваемый в убийстве дочери замминистра строительства даёт показания

В Подмосковье обнаружили тело 17-летней дочери замминистра по строительству региона Марата Сибатулина. Полиция оперативно задержала подозреваемого в преступлении.

Правоохранительным органам удалось оперативно отыскать одноклассника погибшей девушки Кирилла Юрчикова, с которым она находилась незадолго до своей смерти в заброшенном доме. В данный момент молодой человек даёт показания в Следственном комитете.

По версии следствия, Юрчиков нанёс Еве Сибатулиной смертельное ножевое ранение во время прогулки. Предполагается, что причиной убийства стала ревность. Юрчиков и Ева состояли ранее в отношениях, но поссорились. Девушка собиралась расстаться с Кириллом.

Дочь Сибатулина занималась моделингом и обучалась в частной школе "Лидер".