В Подмосковье убита дочь замминистра по строительству Марата Сибатулина

В Московской области обнаружили тело 17-летней дочери министра по строительству региона Марата Сибатулина.

В убийстве 17-летней девушки по имени Ева подозревается её приятель, Кирилл Юрчиков. Тело Евы с ножевым ранением обнаружили в заброшенном строении в Одинцовском районе.

По предварительной версии, девушка гуляла с друзьями и встретила своего знакомого Кирилла Юрчикова, с которым училась в школе. Он пригласил Еву и её друзей прогуляться до заброшенного дома. Ребята согласились.

После этого друзья пошли гулять дальше, а девушка осталась в доме с Кириллом. В какой-то момент приятели девушки заволновались, так как девушка долго не возвращалась. Они пошли в дом, где и обнаружили её тело.

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