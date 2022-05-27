Пугачёва вернётся в Россию без Галкина: пути супругов разойдутся

На какое-то время пути Аллы Пугачёвой и Максима Галкина разойдутся. Примадонна вернётся с детьми в Россию, а её супруг отправится в Австралию.

Максим Галкин рассказал, что уезжает из Израиля. Дальше его путь лежит в Австралию. Там его ждут гастроли. Он выступит в Сиднее и Мельбруне.

По информации "Комсомольской правды", Алла Пугачёва приедет в Москву без мужа. Детей Алла Борисовна заберёт с собой, так как Лиза и Гарри должны пойти в школу 1 сентября.

Примадонна не раз заявляла, что скоро вернётся на родину. В России у народной артистки СССР есть дела. Во-первых, она хочет, чтобы её дети вернулись на учёбу в свою школу. Во-вторых, она обещала посетить храм, где служит протоиерей Андрей Ткачёв. Певица собиралась помолиться за батюшку, который заявил, что воздух после её отъезда из страны очистился.

Сам Максим Галкин заявлял, что в России у него будет ещё много концертов.