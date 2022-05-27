На какое-то время пути Аллы Пугачёвой и Максима Галкина разойдутся. Примадонна вернётся с детьми в Россию, а её супруг отправится в Австралию.
Максим Галкин рассказал, что уезжает из Израиля. Дальше его путь лежит в Австралию. Там его ждут гастроли. Он выступит в Сиднее и Мельбруне.
По информации "Комсомольской правды", Алла Пугачёва приедет в Москву без мужа. Детей Алла Борисовна заберёт с собой, так как Лиза и Гарри должны пойти в школу 1 сентября.
Примадонна не раз заявляла, что скоро вернётся на родину. В России у народной артистки СССР есть дела. Во-первых, она хочет, чтобы её дети вернулись на учёбу в свою школу. Во-вторых, она обещала посетить храм, где служит протоиерей Андрей Ткачёв. Певица собиралась помолиться за батюшку, который заявил, что воздух после её отъезда из страны очистился.
Сам Максим Галкин заявлял, что в России у него будет ещё много концертов.
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