Шоумен Максим Галкин надеется дать ещё много концертов в России

Шоумен Максим Галкин не теряет надежду и верит, что у него будет много концертов по всему миру, в том числе и в России.

Однако пока что в России артиста не очень ждут. Из-за политических высказываний Галкин потерял немало поклонников в России. Шоумен вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми выехали из РФ, и сейчас Максим организует выступления по Израилю. Артист заявляет, что билеты на его концерты раскупают быстро.

"У меня будет много концертов по всему миру, надеюсь, и в России", — заявил 45-летний Галкин в личном блоге.