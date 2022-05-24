Шоумен Максим Галкин не теряет надежду и верит, что у него будет много концертов по всему миру, в том числе и в России.
Однако пока что в России артиста не очень ждут. Из-за политических высказываний Галкин потерял немало поклонников в России. Шоумен вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми выехали из РФ, и сейчас Максим организует выступления по Израилю. Артист заявляет, что билеты на его концерты раскупают быстро.
"У меня будет много концертов по всему миру, надеюсь, и в России", — заявил 45-летний Галкин в личном блоге.
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