Российский лидер Владимир Путин сообщил об индексации пенсий на 10%. Выплаты неработающим пенсионерам увеличат с 1 июня, отметил президент.
"Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учётом нашего законодательства", — заявил глава РФ в ходе заседания президиума Государственного совета страны.
Руководитель Минтруда Антон Котяков сообщил, что после индексации российские пенсионеры будут получать в среднем 19 360 рублей. По информации министра, ПФР начнёт доставку увеличенных выплат с 3 июня.
Также Путин объявил повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 10%. С 1 июля ПМ составит 13 919 рублей, МРОТ — 15 279 рублей, сказал президент.
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