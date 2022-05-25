Путин заявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня

Российский лидер Владимир Путин сообщил об индексации пенсий на 10%. Выплаты неработающим пенсионерам увеличат с 1 июня, отметил президент.

"Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учётом нашего законодательства", — заявил глава РФ в ходе заседания президиума Государственного совета страны.

Руководитель Минтруда Антон Котяков сообщил, что после индексации российские пенсионеры будут получать в среднем 19 360 рублей. По информации министра, ПФР начнёт доставку увеличенных выплат с 3 июня.

Также Путин объявил повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 10%. С 1 июля ПМ составит 13 919 рублей, МРОТ — 15 279 рублей, сказал президент.