Симоньян об аресте знатока "ЧГК" Ровшана Аскерова: "Русофоб и шовинист"

Глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала заочный арест звезды телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова.

Журналистка порадовалась по поводу того, что обладатель "хрустальной совы" стал потенциальным арестантом.

"Московский суд заочно арестовал русофоба и шовиниста Ровшана Аскерова. Ибо неча", — высказала своё мнение Симоньян.

Ранее на объявленного в розыск игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова в МВД завели ориентировку с пунктами о национальности и особыми приметами.

Знаток назвал открытую на него охоту "политическим заказом". Звезда интеллектуальной игры, который находится в Азербайджане, выразил надежду на то, что правительство родной страны не выдаст его российским властям.

Аскеров позволил раскритиковать маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против знатока "ЧГК" завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы за "реабилитацию нацизма".