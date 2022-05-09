Обвиняемый в реабилитации нацизма знаток "ЧГК" о России: "Этой страны уже нет"

Звезда ТВ-игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров заявил, что России больше нет. Ранее знатока интеллектуальный игры обвинили в реабилитации нацизма.

Аскеров позволил себе критику в адрес маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против знатока "ЧГК" завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

Игрок "ЧГК" нелестно отозвался о России, начавшей спецоперацию на Украине. Он ответил на вопрос, тяжело ли ему было покидать страну, в которой он жил долгое время.

"Страну стёрли с карты мира, с экономической карты мира, со спортивной карты мира. Почему мне должно быть тяжело? Этой страны уже нет, откуда я уехал. Я не представляю, зачем туда возвращаться. Там руины, пепелище. Да, конечно, дом не бомбят, но всё, что было создано, всё, что я любил, больше нет", — заявил Аскеров.

По некоторым данным звезда "Что? Где? Когда?" сейчас живёт в своём родном городе Баку в Азербайджане.