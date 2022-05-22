Соловьёв заступился за американцев: "Прекрасный трудолюбивый набожный народ"

Владимир Соловьёв неожиданно стал восхвалять американцев. Он не согласился с утверждением о том, что большая часть американской нации — кретины.

В программе Владимира Соловьёва выступила Наталия Нарочницкая, которая семь лет проработала в Секретариате ООН в Нью-Йорке и занимала должность председателя комитета Госдумы по международным делам.

"У них кретины — большая часть нации, которая не знает имя Хемингуэя, окончив колледж", — высказала своё мнение об американцах Нарочинская.

Владимир Соловьёв встал на защиту жителей США.

"С этим я совершенно не соглашусь. Хорошо знаю американцев, люблю американский народ — прекрасный трудолюбивый, набожный. Очень хорошие люди", — сказал телеведущий.

Про жителей Екатеринбурга Соловьёв думает иначе. Он назвал этот город центром "мразотной либероты" и заявил, что там наблюдается "ярко выраженное бесовское зерно".