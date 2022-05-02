Соловьёв снова обрушился на Екатеринбург: "Ярко выраженное бесовское зерно"

Владимир Соловьёв продолжил конфликт с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Он призвал лидера уральского региона озвучить свою позицию по поводу спецоперации на Украине.

Владимир Соловьёв немалую часть своей программы посвятил тому, чтобы объяснить Евгению Куйвашеву, почему тот не прав.

Соловьёв отметил, что столица Урала имеет "ярко выраженное бесовское зерно".

"Гнить — это про екатеринбуржцев", — заявил Владимир Рудольфович.

Журналист потребовал губернатора определиться.

"Скажите мне, что вы и ваши люди думаете о специальной военной операции, о позиции нашего президента? А вы с кем? С "Сима-Лендом", с "УралВагонЗаводом", которые делают лучшие в мире изделия, способные принудить нацистов осознать свои ошибки? Или вы Холодаревым и сотнями студентов УрГАХУ, ненавидящих букву Z", — сказал Соловьёв.

Соловьёв объяснил, что может быть только две противоположные позиции.

"Вы с кем: с народом и президентом или с либерастной сволочью?" — задал вопрос телеведущий своему оппоненту.

Ранее известный российский телеведущий Владимир Соловьёв ответил на предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева "следить за языком".