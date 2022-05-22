Симоньян об обманутых надеждах азовцев*: "Не склалось"

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, какое условие поставили оборонители "Азовстали"* при сдаче в плен. Российская сторона не оправдала надежд "азовцев"*.

Журналистка поиронизировала над требованием защитников Мариуполя.

"Одно из условий азовцев было, чтобы их сдачу в плен не снимали. Не склалось", — написала телеведущая.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий призвал поддержать трибунал в отношении бойцов батальона "Азов"* и обсудить в их отношении высшей меры наказания — смертной казни.

Слуцкий говорил также, что в Кремле "изучат возможность" обмена азовцев на Виктора Медведчука, но затем заявил, что его слова вырвали из контекста.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.