Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, какое условие поставили оборонители "Азовстали"* при сдаче в плен. Российская сторона не оправдала надежд "азовцев"*.
Журналистка поиронизировала над требованием защитников Мариуполя.
"Одно из условий азовцев было, чтобы их сдачу в плен не снимали. Не склалось", — написала телеведущая.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий призвал поддержать трибунал в отношении бойцов батальона "Азов"* и обсудить в их отношении высшей меры наказания — смертной казни.
Слуцкий говорил также, что в Кремле "изучат возможность" обмена азовцев на Виктора Медведчука, но затем заявил, что его слова вырвали из контекста.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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