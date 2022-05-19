Беженцы из Украины сожгли чужой дом во время антироссийской акции в Германии

Украинские беженцы в Германии решили провести очередную антироссийскую акцию. Переселенцы подожгли флаг России с помощью "Трансформатора Теслы". Однако огонь быстро перешёл на дом, который им предоставили немцы. В результате пожара временное жильё активистов полностью сгорело.

Пожар, устроенный украинскими беженцами в Германии

Это далеко не первая выходка украинских мигрантов. Ранее переселенцы до смерти избили мужчину в Варшаве. Изрядно выпившие украинцы начали приставать к девушке, житель Польши решил заступиться за неё. Завязалась потасовка, в ходе которой беженцы избили мужчину и нанесли несколько ножевых ранений.