Соцсеть "Одноклассники" запустила умный алгоритм поддержки авторов под названием "Молния". Он отбирает новые группы, в которых регулярно появляется уникальный контент, помогает им увеличить охват публикаций и получить подписчиков.
Как пояснили в "Одноклассниках", отобранные сообщества смогут увидеть все пользователи в специальных вкладках "Новое" в разделе "Рекомендации" и на витрине групп. Алгоритм будет поддерживать новые паблики до тех пор, пока они не начнут органично расти.
"Авторы смогут получить первую лояльную базу подписчиков и с большей вероятностью попадать в выдачу ленты новостей и рекомендаций", — рассказали представители социальной сети.
"Одноклассники" также планируют расширить действие алгоритма на активных авторов.
Чтобы попасть в программу "Молния", новые авторы должны выполнить следующие правила:
После прохождения отбора автору придёт оповещение от службы поддержки.
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