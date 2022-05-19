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Автор Юлия Миленина

"Одноклассники" представили умный алгоритм поддержки новых авторов "Молния"

Общество

Соцсеть "Одноклассники" запустила умный алгоритм поддержки авторов под названием "Молния". Он отбирает новые группы, в которых регулярно появляется уникальный контент, помогает им увеличить охват публикаций и получить подписчиков.

"Одноклассники" представили умный алгоритм поддержки новых авторов "Молния"

Как пояснили в "Одноклассниках", отобранные сообщества смогут увидеть все пользователи в специальных вкладках "Новое" в разделе "Рекомендации" и на витрине групп. Алгоритм будет поддерживать новые паблики до тех пор, пока они не начнут органично расти.

"Авторы смогут получить первую лояльную базу подписчиков и с большей вероятностью попадать в выдачу ленты новостей и рекомендаций", — рассказали представители социальной сети.

"Одноклассники" также планируют расширить действие алгоритма на активных авторов.

Чтобы попасть в программу "Молния", новые авторы должны выполнить следующие правила:

  • Регулярно публиковать контент без использования ссылок на другие ресурсы;
  • Не нарушать правила социальной сети.

После прохождения отбора автору придёт оповещение от службы поддержки.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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