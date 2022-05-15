EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Убийца в Буффало использовал символ "Черное солнце", как и боевики "Азова"*

Общество

Стрелок из Буффало Пейтон Джендрон использовал тот же символ "Черное солнце", что и националисты из нацбата "Азов"*. 

Убийца в Буффало использовал символ "Черное солнце", как и боевики "Азова"*

В американском городе Буффало произошло своё "Евровидение". Пока Евросоюз дружно зиговал в честь Украины, сторонник идей превосходства белой расы с "чёрным солнцем" на груди убил 10 человек. 

У либералов США уже истерика. Параллели очевидны, а оправдания "все нацисты используют такой символ", не работают.

Напомним, 18-летний Джендрон в супермаркете и возле него убил 10 человек  — почти все его жертвы афроамериканцы.

Убийцу задержали полицейские — молодой человек оказался идейным нацистом. У него изъято оружие с характерными символами — рунами, а также именами террористов Джона Эрнеста, расстрелявшего людей в синагоге в Калифорнии в 2019 году и Андерса Брейвика, убившего 77 человек в Осло в 2011.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы сша
Sberbank
Новости
Баширов: британская разведка готовит провокацию с химическим оружием на Украине
Баширов: военными действиями на Украине управляют Британия и Израиль
Убийца в Буффало использовал символ "Черное солнце", как и боевики "Азова"*
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
WarGonzo: Авдеевский котел — ЗУ-23 и Т-72 разбирают укрепрайоны ВСУ
Пленный боец ВСУ потерял надежду на обмен после звонка домой
На Украине впервые заметили БМПТ "Терминатор" ВС России
Вячеслав Лысаков: российский автопром ждет простой, надежда на Корею и Китай
Баширов объяснил, чем обстреливают "Азовсталь": точно не фосфор
Россия с акватории Чёрного моря уничтожила объекты ВСУ во Львовской области
Популярное
Силовые структуры
Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой

Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.

Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Политика. Новости и аналитика
Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Силовые структуры
Польша поставила на Украину бракованные танки
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Силовые структуры
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Последние материалы
Убийца в Буффало использовал символ "Черное солнце", как и боевики "Азова"*
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
WarGonzo: Авдеевский котел — ЗУ-23 и Т-72 разбирают укрепрайоны ВСУ
Пленный боец ВСУ потерял надежду на обмен после звонка домой
На Украине впервые заметили БМПТ "Терминатор" ВС России
Дерево смерти, бешеные огурцы, гриб трутовик и другие необычные растения
Вячеслав Лысаков: российский автопром ждет простой, надежда на Корею и Китай
Баширов объяснил, чем обстреливают "Азовсталь": точно не фосфор
Прививка яблоне: процедура может показаться трудной, но она того стоит
Россия с акватории Чёрного моря уничтожила объекты ВСУ во Львовской области
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников