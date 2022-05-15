Убийца в Буффало использовал символ "Черное солнце", как и боевики "Азова"*

Стрелок из Буффало Пейтон Джендрон использовал тот же символ "Черное солнце", что и националисты из нацбата "Азов"*.

В американском городе Буффало произошло своё "Евровидение". Пока Евросоюз дружно зиговал в честь Украины, сторонник идей превосходства белой расы с "чёрным солнцем" на груди убил 10 человек.

У либералов США уже истерика. Параллели очевидны, а оправдания "все нацисты используют такой символ", не работают.

Напомним, 18-летний Джендрон в супермаркете и возле него убил 10 человек — почти все его жертвы афроамериканцы.

Убийцу задержали полицейские — молодой человек оказался идейным нацистом. У него изъято оружие с характерными символами — рунами, а также именами террористов Джона Эрнеста, расстрелявшего людей в синагоге в Калифорнии в 2019 году и Андерса Брейвика, убившего 77 человек в Осло в 2011.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.