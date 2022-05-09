Глава Дагестана Сергей Меликов назвал "паршивыми собаками" наёмников, участвующих в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Он призвал не забывать о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне.
"Наёмники примчались со всего света, как паршивые собаки. Наши ребята сражаются мужественно, умело, уверенные в своей правоте", — сказал Меликов на параде Победы в городе Каспийске.
Глава региона подчеркнул, что нынешнее поколение должно помнить, что именно народы СССР сокрушили Третий рейх и принесли мир всему человечеству.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.