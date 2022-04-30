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Автор Камиль Джабраилов

Туркомплекс в Дагестане обеспечит жильём и работой более 50 беженцев из Донбасса

Общество

Экотуркомплекс "Главрыба" в Дагестане готов предоставить жильё, работу и питание не менее 50 беженцам из республик Донбасса. Об этом Pravda. Ru сообщил управляющий комплекса Гаджи Гаджидадаев.

Туркомплекс в Дагестане обеспечит жильём и работой более 50 беженцев из Донбасса

"Уже сейчас мы готовы принять на работу минимум 30 человек из числа беженцев на позицию официанта, ещё не менее 20 человек поварами, администраторами, хостесами. Всем им предоставим жильё и питание", — сказал он.

Гаджидадаев уточнил, что зарплата каждого из работников будет превышать 40 тыс. рублей, а официантов — 55 тыс. рублей в месяц.

По словам управляющего, в текущем сезоне в экотуркомплексе ожидается очень большой туристический поток.

"Главрыба" находится неподалёку от популярного у туристов Сулакского каньона. Как правило, обед или ужин в ресторане этого комплексе входит в программу посещения каньона в рамках турмаршрута "Легенды Дагестана".

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Темы донбасс беженцы дагестан
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