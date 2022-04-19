Бывший зампред правительства Дагестана Юсуфов освобождён из колонии по УДО

Бывший зампред правительства Дагестана Раюдин Юсуфов освобождён условно-досрочно из колонии. Он был осуждён на пять лет и пять месяцев по делу о растрате более 40 млн рублей.

"Суд удовлетворил ходатайство Юсуфова о его условно-досрочном освобождении", — приводит ТАСС сообщение Лефортовского суда Москвы.

Данное решение может быть обжаловано прокуратурой в течение десяти суток. В противном случае Юсуфов будет освобождён, пояснили в суде.

Раюдин Юсуфов был признан виновным вместе с экс-главой правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым в октябре 2019 года. Их обвиняли в растрате около 41 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания для содержания иностранных граждан в Махачкале.