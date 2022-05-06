В Новосибирске с магазина потребовали снять букву Z

Жителей Новосибирска возмутила вывеска на магазине с буквой Z. Владелец торговой точки поспешил исполнить требование администрации города.

В Новороссийске руководство сетевых магазинов "Za мясом" принудили поменять спорный логотип. Жителям города не понравилось такое использование символа, который ассоциируется с вооруженными силами РФ, участвующими в спецоперации на Украине.

Глава сети Юрий Лучко уверил, что символ Z никак не связан с ситуацией на Украине и появился задолго до того, как началась военная спецоперация.

Предприниматель показал свою законопослушность и поспешил изменить логотип, который вызвал негативные ассоциации у новосибирцев.

"Мы только открыли магазин, только начали заниматься бизнесом, повесили вывеску, и её просят переделать, конечно, это дополнительные расходы. Вывеска была ни при чём, она была совершенно в другом контексте и висела ещё с начала февраля, что произойдёт потом, никто не знал", — объяснил бизнесмен.

Ранее вандалы в Оренбурге испортили краской билборд с георгиевской ленточкой и надписью "Zа мир". Полиция занята поиском злоумышленников.